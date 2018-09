Masivo sismo en Japón deja 7 muertos y 30 desaparecidos (FOTOS)

Rescatistas se apresuraban el jueves para desenterrar a los sobrevivientes y restaurar la energía eléctrica tras un potente sismo en Hokkaido, la principal isla del extremo norte de Japón. El temblor dejó siete muertos, destrozó carreteras, arrancó viviendas de sus cimientos y provocó el derrumbe de colinas enteras.

Road collapse's picture photographed in #Sapporo city. Situation is so severe. #Hokkaido #Earthquake #Japan pic.twitter.com/ZvDGkS5yuG

El terremoto, de magnitud 6,7 y que remeció el sur de la isla, sacó a los residentes de Sapporo de sus camas a las 03:08 de la madrugada. Imágenes de video mostraron como las ciudades quedaban a oscuras luego de que el temblor inutilizó los sistemas eléctricos, dejando a casi tres millones de clientes sin luz.

La única planta de energía nuclear de Hokkaido, que no estaba operativa, se conectó a un generador de emergencia para mantener la refrigeración del combustible usado y reguladores nucleares dijeron que no había señales de radiación anormal. Este asunto preocupa desde que un potente terremoto y un tsunami destruyeron los sistemas eléctricos de la planta de Fukushima Dai-ichi, provocando un accidente nuclear, en marzo de 2011.

El epicentro del movimiento telúrico estuvo a 40 kilómetros (24 millas) de profundidad, dijo la agencia meteorológica del país. Pese a esto, el sismo causó estragos en gran parte de la isla, que está relativamente deshabitada.

A powerful earthquake shook Japan’s northernmost main island of Hokkaido early Thursday. There are a lot landslides occurred by the earthquake. About this earthquake in English →https://t.co/tW7v1U2dnd #hokkaido #earthquake pic.twitter.com/k2YqoejNF2

