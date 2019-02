Tras recibir presuntas amenazas de ladrones de combustible en Guanajuato con una manta y una supuesta bomba, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó reforzar su seguridad personal.

“El que lucha por la justicia, no tiene nada que temer”, dijo el presidente de México al término de la presentación de los Programas del Bienestar para los habitantes de Tlaxcala.

La madrugada de este jueves, en la Puerta 4 de la Refinería de Salamanca fue detectada una camioneta con un presunto artefacto explosivo.

Mientras que en un puente de la ciudad fue colocada una manta con un mensaje al mandatario, en la que se le exigía el cese de su plan de combate al robo de combustible.

#Presidencial | Esta mañana fue encontrada una manta con un mensaje para el presidente @lopezobrador_ en Salamanca, Guanajuato https://t.co/ZcTjld7JDZ pic.twitter.com/9PVGmGa89O — Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) January 31, 2019

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos”, se leía en el mensaje firmado por un líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Durante su mensaje en la entrega de apoyos sociales en esta entidad, López Obrador advirtió que no frenará su lucha contra el robo de combustible.

“Se robaron el año pasado 65,000 millones de pesos. Estamos hablando de cuatro años del presupuesto de Tlaxcala, lo que se robaban cada año de combustible con el huachicoleo.

“Bueno, se acaba el huachicoleo, no hay huachicoleo ni arriba ni abajo”, insistió.

En su gira de trabajo por Guanajuato, López Obrador llegó al recinto ferial de esta capital a bordo de una camioneta tipo Suburban negra sin ningún dispositivo de seguridad.

El presidente López Obrador saludó de mano, se tomó fotografías y dio abrazos a decenas de seguidores que ya lo esperaban desde las 9:00 de la mañana.

