Este miércoles 18 de julio se conmemoran los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, por lo que no solo en Suráfrica sino en todo el mundo se realizan homenajes y ceremonias en su honor.

Desde 2009, la Organización de Naciones Unidas reconoce el 18 de julio como el Día Internacional Nelson Mandela.

En este sentido, el organismo insta a dedicar el día a actividades solidarias y a promover condiciones de encarcelamiento dignas.

Today marks what would have been Nelson Mandela’s 100th birthday. Let us celebrate Madiba’s centenary by taking #ActionAgainstPoverty each & every day #Mandela100 #BeTheLegacy #LivingTheLegacy #MandelaDay pic.twitter.com/GhbRLd0TY6

Por oponerse al apartheid surafricano, Mandela pasó 27 años y medio encarcelado, desde 1962 hasta 1990.

Se convirtió en el preso político más famoso del mundo, ícono de la lucha contra el apartheid.

En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz, en conjunto con el entonces presidente de Suráfrica, Frederik Willem de Klerk.

Mandela contrajo matrimonio en tres ocasiones, y tuvo seis hijos.

Su familia se extiende a 17 nietos, 19 bisnietos y un tataranieto.

‘Madiba’, como se le conoce, escribió numerosos textos, incluyendo los bestsellers internacionales El largo camino hacia la Libertad y Conversaciones conmigo mismo, además del libro infantil Mis cuentos africanos, en el que recogió los más antiguos relatos de África.

"The world remains beset by so much suffering, poverty and deprivation. It is in your hands to make of our world a better one for all, especially the poor, vulnerable and marginalised." #NelsonMandela #BeTheLegacy #MandelaDay #ActionAgainstPoverty pic.twitter.com/5xDL6R0DPc

— NelsonMandela (@NelsonMandela) July 18, 2018