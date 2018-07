“Vamos a tender nuestra mano franca para buscar una relación de amistad y cooperación con Estados Unidos”, aseveró el líder izquierdista en una entrevista con la cadena Televisa.

El político del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) agradeció a Trump el tuit de felicitación que le envió anoche, después de que los sondeos a pie de urna le dieran como ganador de los comicios.

En su cuenta de Twitter, Trump dijo que está “deseoso” de trabajar con López Obrador, y que “hay mucho que hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México”.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018