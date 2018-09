Para conmemorar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, los líderes internacionales expresaron su compromiso con la paz, en una cumbre organizada este lunes por la ONU.

El legado del expresidente sudafricano sirvió como base para una reunión en la que decenas de jefes de Estado y de Gobierno tomaron la palabra para reiterar su voluntad de evitar conflictos e impulsar la cooperación entre naciones.

Los 193 Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron además, una declaración política en la que se comprometieron a “redoblar esfuerzos para construir un mundo justo, pacífico, próspero y justo”.

Mandela embodied the United Nations values. His ideal was a world in which all people live together in equality and harmony. He was global citizen whose legacy must continue to guide us. https://t.co/uBTf5N1Rfw #UNGA pic.twitter.com/SfLbunOaRq

— António Guterres (@antonioguterres) September 24, 2018