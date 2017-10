Le quitan la visa a hermana de ‘El Chapo’

El narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán, podrá próximamente hablar por teléfono con sus familiares, ver a un sacerdote y recibir libros y revistas en la cárcel de Nueva York en la que está detenido a la espera de juicio, informó hoy su abogado, sin embargo también recibió una mala noticia.

El abogado del capo dijo que la visa de su hermana fue anulada por autoridades estadounidenses después de que ésta le visitara en una cárcel neoyorquina.

Bernarda Guzmán y las dos hijas pequeñas del “El Chapo” son las únicas parientes que las autoridades de Estados Unidos han permitido que lo visiten. Éstas lo vieron en agosto en el centro penitenciario de máxima seguridad en el que se encuentra en Manhattan.

Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán, asegura en documentos que se encuentran en el sistema electrónico de la corte que la hermana de Guzmán ya no puede entrar a Estados Unidos.

“Anularle la visa es desacertado”, dijo el defensor durante una entrevista telefónica con The Associated Press. “Cuando el gobierno rechazó la posibilidad de que su esposa le visitara indicó que su hermana podía hacerlo y después, cuando la hermana lo hace, anulan su visa. No tiene sentido”, agregó.

“El Chapo” fue enviado de México a Nueva York en enero para enfrentar cargos por encabezar una organización narcotraficante internacional que lavaba miles de millones de dólares y que dirigía una campaña implacable de homicidios y secuestros.

Portavoces del Departamento de Estado dijeron a la AP el miércoles que no comentarán sobre el asunto de la visa porque es confidencial.

Balarezo dijo que está intentando que se reactive la visa de la hermana y que si no lo logra pedirá a la corte que reconsidere su política de no permitir visitas de parientes.

La defensa de “El Chapo” argumenta que está siendo mantenido bajo condiciones inhumanas y excesivamente restrictivas. El gobierno estadounidense ha respondido que esas condiciones tan estrictas son apropiadas para alguien que se fugó dos veces de la cárcel en México, incluida una a través de un túnel que fue excavado hasta la ducha de su celda.

Está previsto que el juicio en Nueva York comience en abril.

El narcotraficante mexicano, que fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de enero, ha permanecido prácticamente incomunicado desde entonces en medio de fuertes medidas de seguridad, según su abogado, Eduardo Balarezo.

“Como cualquier otro acusado, al señor Guzmán se le presume inocente. Hasta ahora el sistema le ha tratado como si fuese culpable antes de que se haya presentado la más mínima prueba en su contra y haya sido evaluada por un jurado”, dijo en un comunicado su abogado.

“Todo lo que pedimos es que se le den los mismos derechos y privilegios que a cualquier otra persona inocente. Está deseando poder simplemente comunicarse con su familia e hijas pequeñas”, añadió.

Balarezo, que se hizo cargo de la defensa del narcotraficante recientemente, reclamó hace una semana al Departamento de Justicia que Guzmán tenga acceso a toda una serie de posibilidades previstas por la ley, como reuniones con sus abogados, llamadas telefónicas o recepción y envío de correo.

Las autoridades, en una misiva con fecha 3 de octubre, respondieron confirmando su derecho a muchas de esas cosas, aunque bajo ciertas condiciones, y explicaron que el acusado no las había solicitado hasta ahora.

Así, las autoridades señalaron que Guzmán puede disponer de una llamada telefónica de 30 minutos cada mes -o de dos de 15 minutos- para comunicarse con familiares, siempre que antes facilite sus números e identidades para revisión.

También podrá comunicarse por teléfono con su abogado si no puede desplazarse a verle en persona, recibir documentos legales y tener acceso a correo ordinario, aunque éste debe ser revisado por las autoridades.

Guzmán puede recibir también libros y revistas, según la carta del Departamento de Justicia, que aseguró que hasta ahora el detenido no ha protestado diciendo que no haya podido hacerlo.

Además, el Gobierno señaló que el narcotraficante puede recibir una Biblia y visitas de un sacerdote de su fe que trabaje en el servicio de prisiones.

En respuesta, el abogado solicitó que Guzmán pueda verse con un religioso que conozca y que hable su idioma y no con un extraño.

“El Chapo”, que escapó en dos ocasiones de cárceles mexicanas, está acusado en EE.UU. de 17 delitos como líder del cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero y se enfrenta a la cadena perpetua. (Con información de AP Y EFE).