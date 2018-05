Las “fraudulentas elecciones” de Venezuela “no cambian nada”, dice EE.UU.

El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo dijo que las “fraudulentas elecciones” del domingo en Venezuela, en las que busca la reelección el actual presidente Nicolás Maduro, “no cambian nada” y que es “el pueblo venezolano” quien debe dirigir el país.

“Observando (lo que pasa en) #Venezuela. Las fraudulentas elecciones no cambian nada. Necesitamos que el pueblo venezolano dirija este país… Una nación con tanto que ofrecer al mundo”, escribió Pompeo en su cuenta oficial de Twitter.

Watching #Venezuela today. Sham elections change nothing. We need Venezuelan people running this country…a nation with so much to offer the world. We call on the government to free #JoshHolt

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 20, 2018