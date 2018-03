Los líderes del partido de oposición en Kosovo lanzaron una bomba de humo el miércoles en el parlamento, en un esfuerzo por frustrar una votación que ratificaría un acuerdo fronterizo con el vecino país Montenegro, informó Washington Post.

Los diputados de la oposición arrojaron múltiples latas de humo al Parlamento de Kosovo, ubicado en la ciudad capital de Pristina. El gas lacrimógeno se liberó cuando los legisladores se preparaban para votar por el acuerdo de demarcación de fronteras con Montenegro, según los informes publicados por el Post.

El partido de oposición Vetevendosje se opone al acuerdo, ya que cree que Kosovo cederá aproximadamente 30 millas cuadradas de territorio a Montenegro, informó el Post.

El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, firmó el acuerdo fronterizo en 2015, pero el mismo requiere la aprobación del parlamento del país. La mayoría de votos para pasar el acuerdo permitiría a los ciudadanos de Kosovo viajar sin visa a la Unión Europea, reportó el Post.

“La violencia como herramienta política no tiene cabida en #Kosovo. Insto a los diputados a que vuelvan a reunirse y terminen la votación de hoy”, tuiteó Greg Delawie, Embajador de Estados Unidos en Kosovo.

“Instaría a los diputados a votar sí en el Acuerdo de Demarcación Fronteriza. Los animo a votar sí por Europa. Los aliento a votar sí por el progreso de #Kosovo. Este problema ha atado las cosas por mucho tiempo ahora. Es hora de que Kosovo avance “, dijo Delawie en un tweet posterior.

I would urge MPs to vote yes on the Border Demarcation Agreement. I encourage them to vote yes for Europe. I encourage them to vote yes for progress for #Kosovo. This issue has tied things up for too long now. It is time for Kosovo to move forward. https://t.co/qh0GZiDhPP pic.twitter.com/lpnFdPGQDi

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) March 21, 2018