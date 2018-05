Dos astronautas estadounidenses de la NASA completaron el miércoles con éxito una caminata espacial de seis horas para renovar algunos equipos de la Estación Espacial Internacional (EEI), incluyendo la instalación de comunicaciones inalámbricas y la reparación del sistema de enfriamiento.

La caminata de los astronautas Drew Feustel y Ricky Arnold, que fue retransmitida en directo por el canal televisivo de la agencia espacial, tuvo como objetivo realizar una serie de reparaciones para mejorar el estado de la EEI, lugar al que ambos llegaron el pasado 23 de marzo.

“La caminata ha cerrado con mucho éxito y los compañeros han realizado todas las tareas que se les había asignado”, indicó uno de los controladores de la misión desde Houston (Texas, EEUU), minutos antes de que los astronautas regresaran al interior de la estación espacial.

Estos dos astronautas regresarán a la Tierra en cinco meses, después de participar en varias investigaciones en la EEI, informó en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

Entre las tareas realizadas hoy, Feustel y Arnold instalaron un equipo de comunicaciones inalámbricas para mejorar el procesamiento de datos de un nuevo experimento de la NASA centrado en analizar la vegetación de la Tierra.

Los miembros de esta expedición también sustituyeron cámaras de vídeo de alta definición que están instaladas en la parte exterior de la EEI por nuevos dispositivos y repararon el sistema de enfriamiento de la estación espacial. Esta caminata espacial fue la séptima para Feustel y la tercera de Arnold.

