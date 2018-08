Indonesia: tercer sismo en una semana y más de 300 muertos

La isla indonesia de Lombok sufrió hoy su tercer gran sismo en poco más de una semana.

La fuerte réplica, que alcanzó una magnitud de 5.9 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, provocó pánico, daños en edificios, deslaves y heridos.

El epicentro del temblor se registró en el noroeste de la isla, dijo la agencia geológica indonesia.

Entre tanto, el ministro de Seguridad de Indonesia, Wiranto, informó que el terremoto del pasado domingo causó 319 muertos.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre varias agencias para unificar el recuento de las víctimas mortales.

Este jueves, residentes sepultaban a sus familiares fallecidos, mientras los cuerpos de emergencia atendían a heridos que no habían sido tratados desde el temblor del fin de semana.

Funcionarios de la Cruz Roja centraron esfuerzos en aproximadamente 20,000 personas que no han recibido ayuda.

El sismo del domingo destruyó miles de viviendas, provocando que más de 150,000 personas quedaran sin hogar.

Los terremotos anteriores provocaron grietas en paredes y tejados, debilitando aún más las golpeadas estructuras.

El primer terremoto registrado en Lombok, el pasado 29 de julio, causó 16 fallecidos.

Indonesia es propensa a los terremotos por su ubicación en el llamado “Anillo de Fuego”, una zona de volcanes y fallas geológicas en la cuenca del Pacífico.

