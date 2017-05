Indigente socorre a víctimas del ataque de Manchester y lo llaman héroe

Stephen Jones, un hombre que vive en las calles, se convirtió en héroe al socorrer a varias de las víctimas del ataque terrorista en el estadio Manchester Arena, en la ciudad inglesa de Manchester, informó el periódico New York Post.

Como recompensa, David Sullivan, copresidente del equipo de fútbol londinense West Ham United, ofreció junto a su hijo pagar la renta de una casa para Jones durante seis meses.

Jones contó a los medios de comunicación que el lunes en la noche estaba durmiendo cerca del Manchester Arena cuando escuchó la explosión que acabó con la vida de 22 personas e hirió a otras 59.

El estruendo lo despertó y vio varios niños y adolescentes llenos de sangre que gritaban y lloraban desesperados. Se acercó a ellos y les sacó fragmentos de metal que tenían incrustados en el cuerpo.

Recordó en particular que ayudó a una niña con clavos el rostro.

También contó de una mujer que tenía una herida tan profunda “que mi amigo tuvo que sujetarla con las piernas hacia arriba porque creíamos que se iba a desangrar”.

Al conocer la historia sobre Jones, David Sullivan y su hijo pidieron ayuda en las redes sociales para encontrar al hombre sin hogar.

“Yo y papá queremos rentarle al hombre sin techo de Manchester una casa por seis meses para ayudarlo a ponerse sobre sus pies”, escribió David Sullivan, hijo, en un tuit. “Si alguien nos ayuda a ponernos en contacto con él (será) muy muy apreciado. Estos actos de desprendimiento necesitan ser recompensados”, añadió.

El pedido por Twitter rindió frutos porque poco después tuiteó: “¡Encontramos a Steve! (Esto) muestra el poder que tiene la buena red social. Gracias a todos los involucrados. Ustedes ayudaron a cambiar la vida de un hombre”.

“Es algo instintivo ir y ayudar si alguien necesita ayuda, sobre todo si son niños”, le explicó, por su parte, Jones a un canal de televisión.

“Si no ayudaba, no hubiese podido vivir conmigo mismo por marcharme y dejar chicos en ese estado. Solo por el hecho de que viva en la calle no quiere decir que no tenga corazón o que no sea humano”, añadió.