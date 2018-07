Incendios forestales en Grecia: cifra de muertos asciende a 79 y rescatistas buscan desaparecidos

Los equipos de rescate de Grecia registran viviendas y autos calcinados, en busca de los desaparecidos en los incendios forestales que ya han dejado al menos 79 muertos y provocado la huida de miles de personas.

Las autoridades no indicaron cuántas personas podrían estar desaparecidas, y algunos recurrieron a las redes sociales y a las televisoras del país pidiendo información sobre sus seres queridos.

La cifra oficial de fallecidos se elevó a 79, dijo la portavoz del departamento de bomberos, Stavroula Malliri.

Entre tanto, casi 300 bomberos seguían trabajando al noroeste de Atenas, en Rafina, para evitar que se reactive el fuego.

Otros 200 bomberos, respaldados por un hidrohelicóptero, atajaban el segundo incendio, localizado al oeste de Atenas, cerca de Agioi Theodori.

Allí, las autoridades ordenaron el desalojo preventivo de tres comunidades próximas al foco durante la noche.

Las banderas ondean a media asta luego de que el primer ministro, Alexis Tsipras, decretó tres días de luto nacional.

