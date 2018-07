Incendios forestales en Grecia: al menos 50 muertos

Los incendios forestales en Grecia dejaron al menos 50 muertos, reportan las autoridades. El fuego seguía asolando zonas turísticas costeras próximas a la capital de Grecia este martes, calcinando viviendas, autos y bosques.

El conteo de víctimas mortales aumentó tras el hallazgo de 26 personas, se cree que miembros de una misma familia, algunos de ellos abrazados.

Muchos turistas y residentes huyeron hacia la costa escapando de las feroces llamas y del asfixiante humo.

Las autoridades evacuaron a más de 700 personas por mar durante la noche, dijo Nektarios Santorinios, viceministro de Marina Mercante, el departamento responsable de la guardia costera.

Sin embargo algunos no pudieron llegar a la playa. Un grupo de rescate de la Cruz Roja encontró 26 cuerpos en un complejo al noreste de Atenas, según contó el director del organismo en Grecia, Nikos Oikonomopoulos, a la televisora Skai.

En total, el número de fallecidos se elevó a 50 el martes en la mañana, confirmó el vocero del gobierno, Dimitris Tzanakopoulos.

“Todo sucedió en segundos”, señaló Andreaas Passios, que vive cerca del complejo. “Agarré una toalla de playa. Me salvo la vida. La empapé, agarré a mi esposa y corrimos hacia el mar”.

Passios dijo que él y su esposa estuvieron cerca del agua durante dos horas: “Era increíble. Las bombonas de gas explotaban. Las piñas ardiendo volaban por todas partes”.

#Greece : State of emergency declared east and west of Athens as #forestfires rage, burning through pine forests and homes. Coast guard sending boat to evacuate people trapped on beach. https://t.co/cAbDsxHuPn

Los dos mayores incendios -uno a 30 kilómetros (20 millas) al noreste de Atenas, cerca de Rafina, y el otro a 50 kilómetros (30 millas) al oeste de la capital, en Kineta-, comenzaron el lunes en un clima seco y cálido.

El fuego, avivado por vientos huracanados que cambiaban de dirección con frecuencia, se propagó rápidamente a localidades costeras, demasiado rápido para permitir la huida de los que estaban en sus casas o en sus autos, dijo la portavoz del departamento de bomberos, Stavroula Malliri.

El puerto de Rafina se convirtió en un hospital de campaña durante la noche. Los paramédicos evaluaban a los sobrevivientes, algunos vestidos apenas con bañador, que desembarcaban de los buques de la marina y de embarcaciones privadas. Según los bomberos, 156 adultos, 11 de ellos en estado grave, y 16 menores fueron hospitalizados con heridas.

"We were unlucky. The wind changed and it came at us with such force that it razed the coastal area in minutes"#Greece #Πυρκαγια

w/ @ElenaBec https://t.co/zfSzajEKV8 pic.twitter.com/Li7FOiOMaY

— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) July 24, 2018