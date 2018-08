Hiroshima: 5 cosas que debes saber a los 73 años de la bomba atómica

Hiroshima recordó hoy los 73 años de la bomba atómica que cayó sobre esa ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945.

La bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima mató a 140,000 personas. Tres días después, una similar fue arrojada sobre Nagasaki, con saldo de 70,000 personas fallecidas.

#OTD in 1945, the United States dropped an atomic bomb on Hiroshima, Japan. This color aerial photo, taken around 1946, shows the extent and persistence of the damage. pic.twitter.com/txak6cWjur

Estos ataques provocaron la rendición de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

A continuación te dejamos cinco datos sobre el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre territorio japonés.

Entre 70,000 y 80,000 personas murieron instantáneamente como consecuencia de la explosión, lo que representaba alrededor del 30 por ciento de Hiroshima, de acuerdo con documentos oficiales.

La explosión destruyó más de 60,000 edificaciones, equivalente al 90 por ciento de la ciudad, de acuerdo con estimaciones de la Libreria y Museo Harry Truman.

Aproximadamente 90 por ciento de los doctores y 93 por ciento del personal de enfermería de la localidad murió o resultó herido en la explosión.

Over 90% of the doctors and 93% of the nurses in Hiroshima were killed or injured—most had been in the downtown area which received the greatest damage. The hospitals were destroyed or heavily damaged.

Photo taken from the roof of the Red Cross Hospital. pic.twitter.com/opz6kIxXfc

— Marina Amaral (@marinamaral2) August 6, 2018