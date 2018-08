Se confirman sospechas, lleva la política en la sangre. Y es que el refrán mexicano ‘hijo de tigre, pintito’ aplica más que nunca para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el menor de sus hijos, Jesús Ernesto López Gutiérrez.

Y es que de acuerdo con la columna Bajo Reserva Exprés del diario El Universal, el hijo que tuvo con su actual esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, resultó ganador como secretario en las elecciones de la Escuela Manuel Bartolomé Cossío.

#Video 📹 Llega AMLO con su hijo Jesús a la casa de transición pic.twitter.com/HoGSsMLylK — El Universal (@El_Universal_Mx) August 23, 2018

Según la columna del periódico mexicano, las votaciones se realizaron la semana pasada y la presidencia de la asamblea general de alumnos la ganó una estudiante.

PUEDE INTERESARTE: California propone abrir cargos públicos a inmigrantes indocumentados

Atacan a hijo de López Obrador por pintarse el pelo de rojo

Cabe destacar que, Jesús Ernesto se convirtió en el blanco de los haters en redes sociales, luego de que se dieron a conocer imágenes donde se ve que el menor de 12 años cambió de look.

El hijo de AMLO ahora trae el cabello rojo 🤔 pic.twitter.com/LLV48KcZjp — Graidi B (@GraiMdz) August 24, 2018

“El hijo de AMLO está gordo y se pinta el cabello, si no puede ni cuidar a su hijo, menos el país”, escribió un usuario en Twitter.

“Oye @BeatrizGMuller ya córtale las greñas a ese piolín malo que tienes por hijo. @lopezobrador_ haz algo carajo, sé el hombre de la casa”, agregó alguien más.

“Una consulta ciudadana para que el niño se bañe mínimo dos veces por semana”, “pregunta seria: ¿en qué colegio dejan que un menor lleve el cabello así?, ¿o solo es por ser hijo del presidente?”, fueron otros comentarios.

Me informan que el hijo de @lopezobrador_ es en realidad Kelly Osbourne. pic.twitter.com/0V0IO9Fpuf — Born to run (@LuisPelafustan) August 24, 2018

Mientras que no faltó quien saliera en defensa del futuro mandatario de México: “Ahora se lanzaron contra Jesús el hijo de @lopezobrador_ por pintarse el pelo de rojo, y hablan de la falta de autoridad de su padre que será Presidente de México. Y eso que todavía no toma posesión, ya me imagino cuando sea Presidente. La verdad qué fastidio”.