Frida Kahlo recibe un trato estelar de Google Arts & Culture con “Caras de Frida”, un proyecto que incluye artículos escritos por especialistas, recorridos virtuales y obras a gran resolución que estarán a un clic de distancia del usuario.

“Es la retrospectiva más ambiciosa, más grande que hemos hecho sobre un artista del siglo XX”, dijo la noche del miércoles Luisella Mazza, directora de operaciones de Google Arts & Culture, a The Associated Press durante el lanzamiento mundial del proyecto.

In this living breathing artwork featuring Ely Guerra, renowned artist @alexameadeart was inspired by Frida Kahlo's legacy.

Watch the video and explore the #FacesOfFrida here: https://t.co/Jr7jng8hwN pic.twitter.com/mt7QKeTE7l

