Mientras que el gobierno de AMLO no han permitido el acceso al albergue en Piedras Negras a defensores de migrantes y representantes de los medios de comunicación, sí dejó pasar a un representante de una organización a favor del presidente Donald Trump.

Así lo dio a conocer el mismo Todd Bensman, quien es investigador del Centro de Estudios para la Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), la organización que apoya las políticas del presidente Trump, según reportó el diario La Opinión.

A través de fotos que publicó en su cuenta de Twitter, Todd Bensman aseguró que las condiciones en el albergue preparado por las autoridades mexicanas para los inmigrantes centroamericanos son excelentes.

Según el representante de CIS, hasta los migrantes tienen televisión, Wi-Fi y otras comodidades, aunque “la mayoría duerme en colchonetas en el suelo y, dada la sobrepoblación, se ocupan galerones como dormitorios y áreas de comida y lavado”, de acuerdo con el mismo diario.

Me inside caravan compound today. Contrary to reports, conditions here are excellent. All needs met. Medical, food, wi-fi, television, soccer, phones…. pic.twitter.com/R81qRgtABX

Representantes de medios de comunicación han denunciado la postura del gobierno de López Obrador ante el representante del CIS.

Big screen tvs in the migrant caravan shelter Piedras Negras… Internet access for everyone … cell phones galore for open communication with the world…pretty nice for such a camp pic.twitter.com/2WyINsxP14

— Todd Bensman (@BensmanTodd) February 17, 2019