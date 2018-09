“¡Fuera ‘porros’ de la Unam!”: el grito de los estudiantes por la seguridad

“¡Fuera ‘porros’ de la UNAM!” fue el grito de 30 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se manifestaron durante más de cuatro horas para exigir seguridad y un alto a la violencia que afecta a los planteles de la institución.

Durante el mitin que se realizó en la explanada de Rectoría, los alumnos hicieron un llamado a participar en la Asamblea Interuniversitaria que se llevará a cabo el viernes a las 13:00 (hora local) en la Facultad de Economía.

El objetivo de este diálogo será conformar un movimiento que vaya más allá de cumplir las necesidades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, donde se inició el conflicto.

TE PUEDE INTERESAR: Muere José Antonio Fernández, periodista mexicano

¡HISTÓRICO!

Miles y miles de estudiantes de la UNAM, IPN, UAM, UACM, ENAH, UPN, normales (entre varias otras) llegaron a CU con una consigna: ¡Fuera porros de la UNAM!

¡Fuera porros de las Universidades!

¡Que vivan los estudiantes!#FueraPorrosUNAM #NoMasPorrosEnLaUNAM @lhan55 pic.twitter.com/WxS4Ibm8wp — Cooperativas Tlalpan (@HechoenTlalpan) September 6, 2018

Se prevé que este jueves se mantenga el paro de actividades en, al menos, 40 escuelas de la Universidad, a excepción de la ENES Morelia, que retoma sus actividades.

El miércoles marcharon hasta la Ciudad Universitaria, en solidaridad, estudiantes de El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

A su lado participaron padres de familia y profesores, además de trabajadores administrativos de la UNAM para mostrar su apoyo a los reclamos de los alumnos.

TE PUEDE INTERESAR: Senado de México cumple promesa de López Obrador y anuncia acuerdo de austeridad (VIDEO)

Orgullosa de pertenecer a una comunidad que hoy se ve solidad y unida, somos estudiantes que exigimos seguridad dentro y fuera de las aulas. Estos somos los jóvenes que queremos un mejor país para vivir.#FueraPorrosUNAM #UNAMenPaz #UNAMSinViolencia #UNAM #FesIztacala pic.twitter.com/mycc3SVBTr — Sintia Lara (@Sintia_Lara) September 6, 2018

Yohali, estudiante del CCH Azcapotzalco, contó que el lunes 3 de septiembre participó en la manifestación en la Torre de Rectoría y que al observar la acción de los ‘porros’, por primera vez en sus 18 años sintió miedo por su vida.

“Estamos hartos de que en lugar de que nos protejan, nos maltraten. No es justo que ultrajen así nuestra Universidad y no vamos a soportar más. Estuvo muy, muy feo. Corrí con suerte y me pude proteger, pero tengo compañeros que salieron muy lesionados”, explicó a Agencia El Universal.

Jóvenes estudiantes se manifiestan porque quieren #FueraPorrosUNAM, acá en imágenes lo que pasó ayer en la máxima casa de estudios ➡ https://t.co/gkShRDAzst pic.twitter.com/qJFx9Bb9jv — Sopitas (@sopitas) September 6, 2018

Durante la tarde del miércoles en el campus de Ciudad Universitaria los jóvenes marcharon para exigir un alto a la violencia y poder acudir a la escuela sin miedo.

“¡Si nos organizamos se van los ‘porros’!”; “¡De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los ‘porros’ cueste lo que cueste”, fueron algunos de los cánticos.