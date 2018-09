Francisco expulsa a Cristián Precht sacerdote acusado de abuso sexual

View this post on Instagram

EN: Violence never brings peace. War leads to war, violence leads to violence. Let us call upon Mary, the Queen of peace, for peace for the whole world: "Hail Mary…" PT: A violência jamais leva à paz. Guerra chama guerra, violência chama violência. Invoquemos Maria, Rainha da Paz, pela paz em todo o mundo: "Ave Maria…". ES: La violencia nunca conduce a la paz. La guerra llama a la guerra, la violencia llama a la violencia. Pidamos a María, Reina de la paz, por la paz en todo el mundo: “Ave María…” IT: La violenza non porta mai alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Invochiamo Maria, Regina della pace, per la pace in tutto il mondo: “Ave Maria…” FR: La violence ne conduit jamais à la paix. La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence. Invoquons Marie, Reine de la paix, pour la paix dans le monde entier: "je vous salue Marie…" #prayforpeace, #oraçãopelapaz, #oraciónporlapaz, #prierepourlapaix, #preghieraperlapace, #peace, #pace, #paz, #paix