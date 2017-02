Expresidente chileno: “Atacar a México es atacar a toda Latinoamérica”

Los ataques del presidente Donald Trump a México deben responderse políticamente “con una sola voz solidaria”, consideró el expresidente de Chile, Ricardo Lagos.

El exmandatario, que gobernó esa nación sudamericana entre 2000 y 2006, manifestó que “atacar a México es ofendernos a todos en América Latina. Sí, somos una región con diversidades, pero eso no nos exime de saber mirar y entender el devenir de la historia. La historia nos exige respuestas”.

En un editorial publicado por el diario El Clarín de Argentina, Lagos lamentó además que en la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) la región no se hablara del tema con la fuerza que la coyuntura lo requiere.

“¿Acaso no era el momento de asumir que este muro en la frontera con México no es sólo una barrera entre Estados Unidos y América Latina?”, dijo el exmandatario.

Las declaraciones del ex gobernante se dan en momentos en que se dan a conocer las primeras medidas del recién instalado gobierno estadounidense, las cuales incluyen la construcción de un muro en su frontera sur, la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y medidas para desincentivar las importaciones desde México como una forma de motivar el regreso de los capitales estadounidenses instalados en la vecina nación.