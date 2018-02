Exigen que Alejandro Murat cubra los gastos después de la caída del helicóptero (FOTOS)

Exigen justicia dos familiares de dos de las víctimas mortales que ocasionó el helicóptero militar que se desplomó este viernes en Oaxaca, en el que viajaba el gobernador Alejandro Murat en compañía de varios funcionarios estatales y federales.

A raíz de la trágica muerte de Rosa Elia Velasco Hernández y su hijo Octavio Flores Hernández, exigieron el pago de los gastos, según informo el sitio Aristegui Noticias.

La abuela de Octavio comentó: “¿Cómo le van a hacer pues?, yo quiero que le paguen la vida a mi nieto y a mi nuera, todos los gastos los deben de poner ahorita, porque no estamos prevenidos nosotros”.

La aeronave en la que se trasladaban Murat y varios funcionarios estatales y federales, se desplomó en un terreno que se utiliza como cancha de futbol en la colonia Aviación, del municipio de Jamiltepec

Jamiltepec es justamente uno de los más sectores más afectados por el sismo de magnitud 7.2 suscitado el viernes por la tarde, y fueron los mismos pobladores quienes explicaron al sitio de Aristegui que el helicóptero de la Marina cayó sobre las familias que estaban en el terreno, protegiéndose tras del sismo.

“Por lo del temblor, estamos escapando allá arriba, en el campo, porque no hay nada de peligro, nos venimos al campo porque no hay peligro, estamos al aire libre, más tarde llegaron los del Ejército para verificar los daños, nosotros no podíamos entrar a nuestras casas porque están agrietadas”, dijo el hermano de Rosa Elia.

También compartió que alrededor de las 21:30 horas del viernes llegó el helicóptero, y de inmediato perdió el control.

“No cayó suavecito, cayó ¡pum!, quién va a saber que venía descompuesto, o venía mal, accidentalmente corrió y se llevó una Urban, y en el momento que agarró la Urban se fue dando vueltas, hasta que se estalló ahí donde están los postes”, relató.

Y agregó: “Yo corrí, pero no me di cuenta de mi hermana y mi sobrino, al momento de salir vi el cuerpo de mi hermana, y ya no pude hacer nada”.

La familia afectada por el desafortunado accidente pidió el apoyo del gobernador Alejandro Murat para poder cubrir los gastos funerarios y para sus viviendas que fueron severamente afectadas por el sismo.