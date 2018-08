Enrique Peña Nieto: “Entregamos un mejor México” (VIDEO)

Hoy inicia la campaña de mi #6toInforme de Gobierno. A todos los mexicanos: ¡muchas gracias!🙌🏼 Me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy, es mejor que el de hace 6 años🇲🇽.

