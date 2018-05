Encuestas presidenciales: ¿quién ganó el segundo debate en México?

Después del segundo debate de candidatos a la presidencia de México vienen las encuestas presidenciales: ¿quién ganó? ¿quién aportó más ideas? ¿quién peleó menos? ¿a quién eligió el público?

Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente; José Antonio Meade, de la coalición Todos por México y el independiente Jaime Rodríguez Calderón fueron los participantes.

Los temas centrales a tratar fueron los derechos de los migrantes, el comercio, la inversión y la seguridad fronteriza. El Universal contactó a analistas políticos y expertos para conocer sus opiniones sobre el encuentro, a modo de encuestas presidenciales.

Básicamente en estas encuestas presidenciales las preguntas fueron dos. ¿Quién ganó el debate? y ¿Por qué?

— Elisa Alanís, columnista: Andrés Manuel López Obrador. Se vio más atento e integrado que en el debate anterior. Aunque Meade mejoró, no logrará subir. Anaya ya no sorprendió, perdió credibilidad.

— Leonardo Curzio, analista: No hubo ganador. El puntero apostó a la base por bola y aunque no dijo nada especial no siento que haya perdido.

—Salvador García Soto, columnista: No hubo ganador. Anaya habla mejor, pero López Obrador, aunque con ocurrencias, se defendió. Meade preparado, pero no le alcanza. Al “Bronco” ni lo pelaron, lo más destacado fue su populismo.

— Ana Paula Ordorica, columnista: José Antonio Meade. José Antonio Meade y Ricardo Anaya hablaron de un México del presente y propuestas a futuro.

— Gabriel Guerra, analista: José Antonio Meade. Mejoría notable frente al primer debate, muestra mucho más arrojo. AMLO no pierde, cuida y administra su ventaja. Por primera vez ataca y usa el humor. Pierde Anaya porque, aunque es el que mejor desempeño tiene, no estuvo a la altura de las expectativas. Se enojó un par de veces y fue innecesariamente agresivo, con AMLO.

— Ricardo Raphael, columnista: Jaime Rodríguez Calderón. Todos quisieron imitarlo, quisieron estar a su nivel.

— Raúl Rodríguez, columnista: AMLO y Meade. AMLO definió de manera clara el qué: El meollo está en la vida y la justicia. Meade fue el más asertivo.

— Roberto Rock, columnista: Ricardo Anaya. El que ofreció mejor imagen, en una combinación entre aplomo y emotividad, fue Anaya. José Antonio Meade también crece.

— Alfonso Zárate, analista. Ricardo Anaya. Mostró mejor preparación y tuvo un acierto al recordar la pifia de la invitación de Donald Trump.

— José Antonio Crespo, analista. José Antonio Meade. Mejor desempeño. Más propuestas, más información, menos insultos.

Este segundo debate fue en Tijuana, en la sede de la Universidad Autónoma de Baja California, y contó con la característica de incluir a 42 personas del público para hacer preguntas.

Ahora viene el turno de las encuestas presidenciales a la opinión pública, mientras las campañas van tomando mayor intensidad.

Con información de Agencia El Universal.