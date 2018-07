El rescate de los niños atrapados en una cueva inundada de Tailandia tiene al mundo en vilo, por lo que los esfuerzos globales no se detienen y ahora tienen como protagonista a Elon Musk.

La compañía de tecnología aeroespacial Space X, propiedad del millonario, creó una cápsula submarina para colaborar en las labores de rescate de los infantes que aún están atrapados.

A través de su cuenta de Twitter, Musk publicó varios videos de pruebas que un equipo realizó con el dispositivo especial en la piscina de una escuela de Los Ángeles.

La cápsula submarina tiene el tamaño de un niño y arribará a Tailandia tras un vuelo de 17 horas.

Por su parte, un portavoz de la unidad tuneladora de Musk, Boring Co., que tiene cuatro ingenieros en la cueva, explicó que el dispositivo podría ayudar a los niños a superar los estrechos pasajes inundados de las cavernas.

Posteriormente, Musk agregó que el dispositivo podría utilizarse como cápsula de escape en naves espaciales.

With some mods, this could also work as an escape pod in space

— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018