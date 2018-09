El tifón Jebi deja al menos 11 muertos y más de 470 heridos en Japón

El tifón Jebi es el más potente que azotó al Japón en los últimos 25 años. Y a su paso dejó al menos 11 muertos, más de 470 heridos y una senda de destrucción: derribó grúas, tumbó autos y también dañó templos históricos a su paso.

Más de 400,000 viviendas en el oeste y el centro de Japón seguían sin luz el miércoles, y las empresas eléctricas advirtieron que recuperar el servicio en su totalidad podría demorar algún tiempo.

Además de las 11 personas fallecidas, 470 más resultaron heridas, dijo el secretario en jefe del ejecutivo, Yoshihide Suga.

Como informáramos el martes en este enlace, también el aeropuerto internacional de Kansai, uno de los más transitados del país seguirá cerrado de forma indefinida un día después de que el tifón Jebi inundara una de sus pistas.

Alrededor de 3,000 pasajeros de distintas aerolíneas tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto de Kansai, levantado en las islas artificiales de la bahía de Osaka.

Estos pasajeron ya fueron evacuados en barcos y autobuses el miércoles. Quedaron varados luego de las fuertes olas estrellaron un barco mercante, contra el único puente entre el aeropuerto y tierra firme.

Las autoridades no dieron una fecha para la reapertura del aeropuerto, que es la principal puerta de entrada para los turistas asiáticos que visitan Osaka, Kioto y Kobe. El cierre de la infraestructura, que da servicio a una de las zonas comerciales y de negocios más importante del país, generó preocupación por el posible impacto en el turismo y la economía.

Las inundaciones en el aeropuerto remitieron en gran medida el miércoles, sin embargo los equipos de vuelo debían ser examinados para comprobar posibles daños, como la parte afectada del puente.

WATCH: Tourists getting on boats to leave Osaka airport which is still reeling from the impact of #TyphoonJebi (📹: APTN) https://t.co/KxS6cFNMEM pic.twitter.com/iymosObp7l

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) September 5, 2018