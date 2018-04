Narcotráfico en España: Con los rostros ocultos por máscaras y capuchas, un grupo de 40 hombres emerge de las sombras de una hilera de casas frente al mar y se adentra en la arena mientras una lancha rápida se aproxima. Apenas llega a la orilla empieza el frenético desembarque de docenas de bultos, cada uno con 30 kilogramos (66 libras) de hachís marroquí.

En poco más de dos minutos, la mayor parte de la carga ha llenado dos vehículos todoterreno de gran tamaño. Se les han sacado todos los asientos, menos el del conductor; las luces permanecen apagadas y las ventanas, oscurecidas con pintura negra de spray.

Hasta que alguien grita: “¡Corta! ¡Corta!”

Así de rápido como llegaron, los todoterreno aceleran y los traficantes se refugian en las estrechas calles del barrio pesquero de La Atunara. La lancha, con la mitad de la carga aún a bordo, se desvanece en la oscuridad del mar.

El sonido de las olas es todo cuanto queda cuando el coche patrulla llega segundos después.

Una noche más en La Línea de la Concepción. Y un nuevo capítulo en la batalla entre autoridades españolas y bandas criminales que han hecho de este rincón descuidado a la sombra de El Peñón de Gibraltar el punto clave de entrada a Europa de resina de cannabis.

“Al día de hoy, la batalla está perdida”, dice Francisco Mena, presidente de Nexos, una federación de grupos de acción comunal que ofrece programas de rehabilitación para drogadictos. “Con los medios que hay ahora mismo, tanto humanos como materiales, no se puede contener el narcotráfico”.

Mena asegura que la guerra todavía se puede ganar. Pero su optimismo contrasta con el descaro del tráfico documentado por periodistas de Associated Press, y las palabras de los propios capos de la droga que accedieron a entrevistas muy poco habituales.

El tráfico ilícito, señaló uno de los “narcos” más notorios de la zona, “ha existido siempre y siempre existirá”.

“Si aquí no puedo, me iré a otro lugar de la costa”, señaló el jefe de la banda, que como otros habló bajo la condición de no ser identificado por temor a ser perseguidos por la justicia. “Si en Colombia no pudieron acabar con el narcotráfico con penas de muerte y extradiciones a Estados Unidos, nadie va a acabar con él aquí”.

Media docena de integrantes de redes de narcotráfico y sus líderes dijeron que la tasa de 30% de desempleo en la provincia de Cádiz, la más alta del país, es un estímulo de su actividad criminal. Reivindican que “pasar droga” es una forma de vida en este rincón descuidado, justificándolo como un “mal necesario” que alimenta a cientos de familias de forma directa… y a miles más de forma indirecta.

Otro traficante, que pidió ser identificado como Pepe, indicó que muchos entre ellos son padres de familia a los que les resulta difícil encontrar otros empleos. “Hay que llevar la comida a casa”, dijo, “porque si no diéramos de comer a niños o familias, acudiría otro tipo de violencia”.

Cerca de tres docenas de clanes operan en el Campo de Gibraltar, una comarca de 268.000 habitantes que abraza a la Bahía de Algeciras. En un día despejado, los contornos de la costa de Marruecos, el principal productor de hachís, son visibles a unos 30 kilómetros (menos de 19 millas) a través de una concurrida ruta mercante que da paso al Mediterráneo.

Esa cercanía ha estimulado por décadas el contrabando en la zona, pero una nueva generación de traficantes con mayor descaro reta ahora a las fuerzas de seguridad y a las familias que ven cómo el dinero fácil atrae a sus jóvenes.

“El gobierno de la nación tiene que hacer más, y no solo en momentos puntuales al albor del foco mediático”, dice Mena. “Cuando el estado desaparece, lo que aparece es la impunidad”.