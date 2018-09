Efemérides del 7 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

El efemérides de hoy incluye el sismo más fuerte en la historia de México desde 1985 que alcanzó una magnitud de 8.2 y golpeó principalmente a Oaxaca y Chiapas, con un saldo de más de 100 muertos y más de 110 mil inmuebles dañados. El sentimiento patriótico emergió en el país Azteca, como se reflejó con la bandera colocada entre las ruinas del Palacio Municipal de Juchitán, en Oaxaca.

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 7 de agosto de 1813 se usa por primera vez el término “Tío Sam” para referirse a los Estados Unidos.

Un día como hoy también nació la cantante Gloria Gaynor en Newark, New Jersey pero en 1949. Gaynor es la intérprete de la famosa canción “I will survive”

Aquí te presentamos otros acontecimientos importantes en el mundo un 7 de septimebre pero de los años 1520 al 2013 y al santoral del día.

SANTORAL

.Día de Santa Regina: Regina significa “reina”. Virgen y mártir. Fue encerrada en un calabozo por rehusarse a casar con un noble. Fue azotada, torturada y decapitada.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1520: Cuitláhuac es nombrado emperador de los aztecas

.1533: Nace la Reina Elizabeth I de Inglaterra.

.1812: Batalla de Borodino: principal enfrentamiento militar de las Guerras Napoleónicas.

.1813: Se usa por primera vez el término “Tío Sam” para referirse a los Estados Unidos.

.1860: Garibaldi ocupa Napoli.

.1904: El Tibet firma un tratado con Gran Bretaña por el que se convierte en su vasallo.

.1909: Nace Elia Kazan, cineasta estadounidense, director de “¡Viva Zapata”.

.1914: Nace James Van Allen, científico estadounidense que descubrió las cintas de radiación Van Allen.

.1930: Nace Balduino I, Rey de Bélgica

.1936: Nace Buddy Holly (Charles Hardin Holley), músico y compositor estadounidense.

.1940: Los alemanes comienzan el bombardeo masivo sobre Londres.

.1949: Muere José Clemente Orozco, muralista mexicano.

.1986: El General Augusto Pinochet sale ileso de un atentado en el que murieron cinco personas.

.1987: Más de 200 personas muertas y cerca de un millar de desaparecidas a causa de las lluvias torrenciales caídas en Maracay (Venezuela).

.1996: En Las Vegas (Nevada) es tiroteado el rapero estadounidense Tupac Shakur

.2000: La científica mexicana Evangelina Villegas y el indio Surinder Vasalson galardon a dos con el Premio Mundial de la Alimentación, por el desarrollo de un

maíz con alto contenido de proteínas que permitiría abatir el hambre en países en vías de desarrollo.

.2001: En el Madison Square Garden (Nueva York), Michael Jackson da un concierto con sus hermanos.

.2006: Hombres armados roban en el aeropuerto La Aurora (Guatemala) 22 millones de dólares al ser enviados a la Reserva Federal de EE.UU.

.2013: La cantante estadounidense Madonna, conocida como“La Reina del Pop”, estrena su video “Secret project”,en el que está acompañada de su entonces esposo,el bailarín Brahin Zaibat, en el que aborda el tema de los derechos de la mujer.

September 06, 1990 – Madonna performs "Vogue" live from the MTV Video Music Awards. If you were in the audience that night, tell us your story! #MadonnaStory https://t.co/wwQuNEXiBX

— Madonna (@Madonna) September 6, 2018