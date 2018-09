Efemérides del 19 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen los sismos que sacudieron a México en 1985 y en el 2017. A las13:14 horas, apenas unas horas después del simulacro para conmemorar el terremoto de 1985, un sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro y el sureste del País. En la Ciudad de México colapsaron edificios. Otro de los Estados más afectados fue Morelos, donde hubo más de 73 muertos, principalmente en la localidad de Jojutla y en la capital 228 víctimas mortales.

¿Qué pasó en un día como hoy? la Ciudad de México despertó con un terremoto de 8.1 grados que devastó el corazón de la capital. Uno de los edificios emblemáticos, el Hospital General de México sufrió el derrumbe de las unidades de ginecología y la residencia de médicos. Este hecho provocó la muerte de 295 personas y destruye un tercio de los edificios de la ciudad de México y causa la muerte de más de 35 mil personas.

EL SANTORAL

.Día de San Jenaro: Famoso por el prodigio de la liquefacción de su sangre que se obra cada año en Nápoles, mismo que los ha librado de las erupciones del volcán Vesubio.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.86: Nace Antonino Pío, Emperador romano.

.1551: Nace Enrique III de Francia, el último de los Valois.

.1870: Los alemanes inician el sitio de París. Durará 135 días.

.1899: Perdón público al Capitán Dreyfus en Francia.

.1911: Nace el escritor británico William Golding, que en 1983 ganó el Nobel de Literatura. Autor de “El Señor de las Moscas”.

.1928: Nace Adam West, actor que personificó a Batman.

