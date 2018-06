Día Mundial de los Refugiados: 6 datos que debes saber

El propósito detrás del Día Mundial de los Refugiados, celebrado cada 20 de junio, es concientizar sobre la importancia de prestar apoyo a los refugiados en todo el mundo, informa el sitio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1.- ¿Quién declaró el Día Mundial de los Refugiados?

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 20 de junio sería el día del año en que se reconoce la importancia de ayudar a los refugiados de todo el mundo y la necesidad de hallar una solución a la crisis.

2.- ¿Quién es catalogado como refugiado?

Los refugiados, que incluyen hombres, mujeres y niños, son personas que dejan su país de origen debido a la violencia, conflictos internos o persecuciones.

3.- ¿Cuál es la situación actual de este fenómeno migratorio?

En los últimos años, se han registrado desplazamientos a gran escala y numerosas personas han quedado en situación de vulnerabilidad.

4.- ¿Qué cantidad de refugiados hay actualmente?

Según el gobierno mexicano, hasta 2015 había 19.5 millones de personas en todo el mundo en calidad de refugiados, de los cuales 2,158 residían en México.

5.- ¿De qué países procede la mayoría de refugiados en la actualidad?

Cinco de cada 10 vienen de Siria o Afganistán, mientras que seis de cada 10 viven de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, reseñó el sitio gob.mx.

6.- ¿Qué pronósticos hay para solicitantes de asilo en México?

Autoridades en México estiman que el número de personas que solicitan refugio en el país aumentará en 25 por ciento este año respecto al 2016, según detalló Agencia Reforma.

Con información de la ONU y Agencia Reforma, el sitio gob.mx.