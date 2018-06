Día de la Libertad de Expresión: 5 datos que debes conocer sobre esta fecha

El 7 de junio se festeja en México el Día de la Libertad de Expresión para concientizar sobre la importancia de la lucha por ese importante derecho, informó el sitio de noticias economiahoy.mx.

A continuación, te presentamos cinco datos que debes conocer sobre la fecha.

El presidente Miguel Alemán Valdés decretó en 1951 que el 7 de junio se celebraría el Día de la Libertad de Expresión. Posteriormente, en 1976, el presidente Luis Echeverría estableció que se entregara el Premio Nacional de Periodismo con motivo de la fecha, detalló el medio.

At IBERBRAND® we celebrate on June 7th, Freedom Of Speech Day in Mexico! #Iberbrand #FreedomOfSpeech #DiaDeLaLibertadDeExpresión #Mexico #lawyers #firm pic.twitter.com/uryn97oRxp

— Iberbrand, S.C. (@Iberbrand) June 7, 2018