Un potente sismo de magnitud 8.1 registrado el jueves cerca de Fiyi en el océano Pacífico no provocará un tsunami capaz de alcanzar la costa noroeste de Estados Unidos, informa el Servicio Meteorológico Nacional.

NO Tsunami Threat to the Pacific NW from this 8.1 earthquake near Fiji. Earthquake located too deep inside the earth, per the Tsunami Warning Center #NTWC https://t.co/6oc65WYwmC. https://t.co/J0hRQK73lK

— NWS Portland (@NWSPortland) September 6, 2018