Cumbre del G7: Mauricio Macri envía mensaje al peronismo (FOTOS)

Al cerrar su viaje a Canadá, el presidente argentino Mauricio Macri hizo una evaluación esperanzadora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que calificó de ‘inédito‘, y además aprovechó para decir que “el peronismo sabe que no hay más lugar para la locura”.

Desde Canadá, donde asistió como invitado a la Cumbre del G-7, y tras recibir el respaldo de los líderes mundiales al acuerdo con el FMI, el presidente argentino le envió un mensaje al peronismo, al subrayar que ‘no hay otro camino‘ que el trazado en el acuerdo con el Fondo para acelerar la reducción del déficit fiscal. De hecho, calificó el cierre de la negociación como ‘algo inédito en nuestra historia‘.

‘El peronismo sabe que hizo mucho daño en el último gobierno, y que no hay más lugar para la demagogia, para la locura y la mentira. Hay que sentarse a hacer algo razonable‘, afirmó el Presidente, según un artículo publicado por La Nación.

Pleased to meet Argentine President @mauriciomacri at the #G7 in La Malbaie. pic.twitter.com/ADxEX5CGac

— Christine Lagarde (@Lagarde) June 9, 2018