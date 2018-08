Conferencia Episcopal Italiana llama a rezar por las víctimas de Génova

Aumenta el número de muertos por el desplome del puente Morandi, en Génova. Debido a esta catástrofe, los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) piden rezar por las víctimas.

Según informa AP, este miércoles equipos de rescate sacaron dos cadáveres más entre las toneladas de concreto y hierros retorcidos en Génova, en el noroeste de Italia, elevando a al menos 39 la cifra de víctimas mortales.

“Una vez más, una tragedia dirige la atención del país hacia Génova. Estos días, que deberían haber sido de fiesta y de reposo para todos, han sido ensangrentados por un nuevo drama que hiere profundamente a enteras familias y comunidades”, indicó Gualtiero Bassetti.

El cardenal, arzobispo de Perugia-Città della Pieve y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, manifestó su cercanía a los familiares de los fallecidos en un mensaje, informa Notimex.

Words can’t describe what happened in Genova devastating news today my condolences goes out to the lost & loved ones so heartbreaking #PrayForGenoa #PrayForItaly 🇮🇹😡😢 pic.twitter.com/yaYyihOCVa

