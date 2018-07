Ciudad de México: Fallas en nuevo sistema de verificación de contaminantes (FOTOS)

En Ciudad de México, una de las capitales con mayor contaminación en el mundo, se reporta que durante tres días seguidos los 44 verificentros presentaron fallas en los sistemas de inspección y medición de contaminantes, por lo que se espera que al menos 14 de ellos sean sancionados por la Contraloría General del país, reportó Milenio.

La Contraloría General de la Ciudad de México reforzará la revisión en los verificentros para garantizar su operación, afirmó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informa El Universal.

“Si algún verificentro no está operando por no tener las condiciones adecuadas para el sistema; ¡sanción! Si el sistema no está funcionando por causa de alguna responsabilidad de algún servidor público; ¡sanción! Si yo puse la cara ante ustedes para decirles de estos verificentros, pues ahorita, a través de la Contraloría, vamos a hacer que funcionen y funcionen bien.

¿Qué pasa con el sistema de verificación de contaminantes en México?

“Es muy penoso que una gente llegue a una cita y que se le tenga que reagendar porque no tiene acceso a algo que dispuso de su tiempo”, enfatizó Amieva.

Amieva indicó que hasta este miércoles operan con normalidad 43 de los 57 Centros de Verificación Vehicular que debieron brindar servicio desde el 2 de julio.

“Lo que le señalan como principal causa es que entra el vehículo a la línea y en el momento que están cargando los datos en el sistema del verificentro para dar el holograma, no genera la interfaz, la conexión, con la parte central del sistema. Entonces, el sistema como medida de seguridad literalmente se cae y para reiniciarlo se tarda a veces hasta una hora, una hora y cuarto”, explicó.

