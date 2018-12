Cancelan alerta de tsunami en Alaska luego de sismo 7.0 (Videos)

Un poderoso terremoto azotó la costa de Alaska, provocando una alerta de tsunami en el área. El sismo de magnitud 7.0 ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. PST del viernes, a unos 16 kilómetros al noreste de Anchorage, la ciudad más grande del estado.

Se puso en marcha una alerta de tsunami para las áreas costeras de Cook Inlet y la península sur de Kenai en Alaska poco después del terremoto, pero se canceló a las 11 a.m.

BREAKING: Officials have canceled a tsunami warning for southern Alaska that was issued following the 7.0-magnitude earthquake.

— The Associated Press (@AP) November 30, 2018