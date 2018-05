Cae edificio en llamas en Sao Paulo, podría haber víctimas (VIDEO)

Un edificio en llamas en el centro de Sao Paulo colapsó en la madrugada del martes mientras los bomberos intentaban sofocar el incendio que comenzó en medio de la noche. Los bomberos esperaban encontrar víctimas, aunque desconocían el número.

An entire building just collapsed in the city center of São Paulo. pic.twitter.com/OJ04vXK4Ex

— Egil Fujikawa Nes (@egilfujikawanes) May 1, 2018