Un equipo internacional de investigadores asegura tener pruebas contundentes de que un sistema de misiles militares rusos disparó el misil que derribó el vuelo MH17 sobre el este de Ucrania en 2014.

El Boeing 777 de Malaysia Airlines viajaba de Amsterdam a Kuala Lumpur cuando fue derribado en la zona de conflicto en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014. Las 298 personas a bordo fueron asesinadas, reportó el Washington Post.

En una conferencia de prensa en La Haya el jueves, los investigadores mostraron evidencia de fotos y videos que dijeron que demostraron que habían identificado el sistema específico de BUK responsable de derribar el avión. Dijeron que tenían “pruebas legales y convincentes que se mantendrán en el tribunal” de que el sistema BUK involucrado provenía de la 53ª brigada de misiles antiaéreos con base en Kursk, en el oeste de Rusia, informó el Post.

Australian Federal Police commander Jennifer Hurst is giving an update on the missile that destroyed #MH17. The AFP was involved in the investigation given the very high Australian death toll #auspol pic.twitter.com/ZRs0mGL1HJ

