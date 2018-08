Un fuerte sismo sacudió el domingo la popular isla turística de Lombok en Indonesia, dejando al menos 39 personas muertas y remeciendo a la isla vecina de Bali una semana después de que otro temblor en la misma zona causó la muerte de más de una decena.

El sismo más reciente, que desató de forma breve una alerta de tsunami, dañó edificios hasta la lejana Denpasar en Bali, incluida una tienda departamental y la terminal de aeropuerto, en donde paneles del techo se aflojaron y cayeron, dijeron las autoridades.

En un video se observa a personas corriendo en pánico de casas en un barrio de Bali y a vehículos balanceándose.

En Lombok, soldados y otros rescatistas llevaron en camillas y tapetes a personas lesionadas a un centro de desalojo.

El temblor, con una magnitud de 7.0 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue la tarde del domingo a una profundidad de 10.5 kilómetros (seis millas).

Se canceló una alerta de tsunami cuando olas de sólo 15 centímetros (seis pulgadas) de altura fueron registradas en tres aldeas, dijo el director de la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Dwikorita Karnawati.

