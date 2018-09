El asesinato a balazos de Tara Fares, la estrella de redes sociales y modelo iraquí de 22 años, tiene commocionado a su país. Su muerte, así como otras recientes llevadas a cabo con un patrón similar, hicieron que el primer ministro Haider al-Abadi ordenara una investigación el viernes en la tarde.

Apenas el jueves se había anunciado en las redes que Fares era la sexta persona con más seguidores en las redes sociales de Irak.

Just yesterday she was announced as the 6th most followed Iraqi person on social media. pic.twitter.com/NH282KZNYq

Según un comunicado del Ministerio del Interior iraquí que está investigando el incidente, la modelo y primera finalista de Miss Irak, fue asesinada el jueves luego de que hombres armados entraron en el vecindario Camp Sarah de la capital, reportó CNN.

El portavoz del ministerio, general de división Saad Maan, dijo a una estación de televisión iraquí que dos motociclistas le dispararon a Fares mientras ella estaba dentro de un vehículo.

La joven de 22 años y de religión cristiana, con padre iraquí y madre libanesa, vivía en Erbil, pero visitaba la capital ocasionalmente.

La modelo era famosa por su ropa audaz y publicaciones en las redes sociales que fueron el blanco de muchas críticas por la cultura conservadora predominante.

Una foto en blanco y negro mostrando a Fares haciendo pucheros fue compartida con sus casi 3 millones de seguidores de Instagram poco después de su muerte, junto con el comentario: “En un incidente traicionero y cobarde, Tara Fares Chamoun, está con Dios. Le pedimos a Dios que la acepte con su gran misericordia”.

One of Iraq’s most influential social media stars, model Tara Fares, has been shot dead in Baghdad earlier on Thursday. A post in Arabic just uploaded to her Instagram (after her killing was confirmed) reads “we belong to God & to Him we return” – it calls her killer a “coward”. pic.twitter.com/CoJ7i3D8fg

— Megha Mohan (@meghamohan) September 27, 2018