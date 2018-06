Asesinan a seis policías en Guanajuato, México

Un grupo armado asesinó el viernes a seis policías viales que se desempeñaban su labor y fueron sorprendidos por el ataque en la ciudad de Salamanca, en el central estado de Guanajuato, indicaron a Efe fuentes de la Fiscalía estatal.

Cinco elementos murieron en el lugar de los hechos y uno más falleció al ser trasladado para recibir atención médica, indicaron las fuentes.

BREAKING:#Sicarios murdered 6 traffic #police #officers in #Salamanca, #Guanajuato, during a routine license checkpoint.

WARNING (Graphic video, do NOT open if you are offended by real-world #violence) https://t.co/VZ0idLh6ZN pic.twitter.com/0FprO0q5if

