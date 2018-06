Cerca de 30 policías municipales de la localidad de Ocampo, en el estado mexicano de Michoacán, fueron detenidos para ser investigados por presuntos vínculos criminales y su posible complicidad en el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía, Fernando Ángeles Juárez, ocurrido el pasado 21 de junio.

El operativo sorpresa fue llevado a cabo este domingo por la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado, que se hará cargo de la seguridad de ese municipio de la región oriente de la entidad.

The entire police force of the #Mexican town of #Ocampo has been detained on suspicion of involvement in the murder of a mayoral candidate. pic.twitter.com/w4mufkRMG2

