En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este martes la libertad de expresión tras el suceso acontecido con el periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos y su equipo de Univisión en el Palacio de Miraflores de Venezuela, quienes fueron retenidos mientras entrevistaban al presidente Nicolás Maduro.

“Somos partidarios de la libertad de expresión y el respeto que debe haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Es lo que puedo señalar”, declaró al ser cuestionado al respecto.

AMLO, quien ha evitado realizar comentarios en contra del presidente Nicolás Maduro pese a que gran parte de la comunidad internacional lo considera una autoridad ilegitima, no quiso involucrarse en la polémica.

“Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos”, agregó.

La tibia respuesta ha despertado las críticas contra AMLO en las redes sociales: “Esperen a que Maduro diga con cuánto financiaba a Lopez, ahí sabremos por no quiere reconocer a Guaido”; “cobarde”; “estás vendido pin… vejete, por eso no quieres cambiar tu discurso de no intervención”, comentaron.

Sin embargo, el presidente mexicano no descartó celebrar en su país una mesa de diálogo sobre Venezuela si lo piden las partes, en la que serían invitados tanto el papa Francisco como diplomáticos de renombre mundial.

“Si nos lo piden las partes, México siempre estará en condiciones de ayudar en la realización de un diálogo. Para conseguir la paz en cualquier nación están abiertas las puertas de nuestro territorio para que se dialogue”, apuntó el mandatario.

Desde Palacio Nacional, explicó que de configurarse esta mesa de diálogo se invitaría, en el papel de “intermediario”, a diplomáticos de “prestigio mundial”, a las Naciones Unidas (ONU) o a Uruguay, país que sostiene una postura parecida a la de México ante la crisis venezolana.

“Incluso hasta el papa Francisco (podría ser mediador), pues ya lo ha hecho”, dijo el presidente, que recordó que el pontífice había intervenido en asuntos sobre Cuba o la pacificación de Colombia.

“Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sientan a dialogar y a buscar una solución pacífica”, dijo el presidente y líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

