El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la exresidencia oficial de Los Pinos faltan algunas obras de arte, pinturas y muebles, pero pidió no hacer un escándalo y esperar a la revisión que su gobierno hace al patrimonio de los mexicanos.

“Yo no encontré ningún faltante en la oficina. En el caso de Los Pinos sí, al parecer, según me han informado, no hay muebles y faltan pinturas, algunas obras”, aseguró en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que hasta el momento se desconoce si ese patrimonio la pasada administración lo entregó a los fondos a los que pertenecen, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de Hacienda o del gobierno federal.

“Entonces, no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo. En su momento, se va a saber. Pero hay que verlo primero, o sea, yo no quiero que hagamos escándalo de nada, si no tenemos elementos; o sea, porque todo es supuesto”.

Aseguró que instruyó a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a todos los servidores públicos que actúen con mucha seriedad y responsabilidad.

“No queremos escándalos ya. Que cuando se presente algo, es porque se tengan todos los elementos. Entonces, por eso mejor vamos a esperarnos a que se tengan elementos sobre esto”, expresó.

Este jueves, el despacho de la Presidencia reportó que se llevaron colchones, almohadas y hasta enseres históricos, como una colección de cucharas que data del Porfiriato.

Sin embargo, aclararon que parte de la colección se regresó a la Secretaría de Hacienda y otras más regresaron a sus dueños, porque eran prestadas; desconocieron el listado de las obras que se encontraban en Los Pinos, pues quedó todo vacío, como se puede observar en las visitas que se han realizado.

AMLO: “No utilizaré las casas de descanso”

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su administración se acabaron los lujos, privilegios como camionetas blindadas, y que no usará las “casas de descanso” en Cozumel, Quintana Roo, Acapulco y Guerrero, que utilizaron en su momento los expresidentes de México.

