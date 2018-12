Pese a su importante investidura, el presidente Manuel López Obrador (AMLO) no dejó pasar la oportunidad para hacer una broma por el Día de los Inocentes a los reporteros que atendieron su conferencia matutina, este viernes, 28 de diciembre.

Durante su alocución, el mandatario mexicano sorprendió a todos al anunciar que para el próximo año suspendería las conferencias de prensa que brinda de lunes a viernes, a las 7.00 de la mañana.

“Tengo dos noticias que darles: una mala y una buena. ¿Cuál quieren que les dé primero?”, le preguntó el presidente a los periodistas antes de lanzar su ‘inocentada’.

El Presidente @lopezobrador_ indicó que la mañanera solo se realizaría una vez a la semana, pero después aclaró que todo era una broma por los Santos Inocentes Yo en verdad me la creí, y pensé: "Que bueno, ya la va a dejar de cajetear a diario, eso le ayudará a él y al país" 😅 pic.twitter.com/dsTEoSOrk8 — C.P. RAFAEL PZ (@RafaPerez_81) December 28, 2018

Sin embargo, luego de informar que las conferencias solo serían los miércoles a las 10:00 horas, los reporteros sospecharon que se podía tratara de una jugada por el Día de los Inocentes y lo cuestionaron al respecto, por lo que a López Obrador le tocó dar la buena noticia: que todo no era más que una broma, respuesta que provocó las risas de los asistentes.

A través de las redes sociales, López Obrador recibió los aplausos de muchos de sus seguidores por el divertido gesto: “Es un loquirijillo nuestro presidente, ¡pero así me encanta! que no pierda ese sentido del humor que muchos no tendríamos ya, con tantos problemas que resolver”; “esto sí es agradable, me gusta que nuestro presidente tenga estas bromas con los medios y también con nosotros los mexicanos”; “estuvo chido”.

jajajjaja es un loquirijillo nuestro presidente, pero así me encanta! que no pierda ese sentido del humor que muchos no tendríamos ya, con tantos problemas que resolver y soportando a los que se la pasan jodiendo, saludos. — Luz (@litegonzalez) December 28, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Muere la actriz mexicana Lourdes Deschamps (FOTOS)

Mientras sus detractores también dejaron caer duras críticas. “Viejito mamón y payaso”; “qué ridículo, le resta seriedad a su cargo”; “el mesías ignorante, no es día de hacer bromas, que revisé antes por qué es el día de los inocentes, solo los mezquinos lo hacen”, fueron algunos de los comentarios que recibió en Twitter.

El Mesías IGNORANTE @lopezobrador_ no es día de hscer bromas que revisé antes por que es el día de los inocentes, solo los mezquinos lo hacen @lopezobrador_ broma es tu transformación de cuarta. — Veronica Garcia (@Veronic92952817) December 28, 2018

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >