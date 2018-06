El presidente Donald Trump sorprendió a la península coreana durante la reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un, al anunciar el cese de las maniobras militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Las maniobras han sido consideradas de naturaleza defensiva y vitales para la seguridad de los aliados de Estados Unidos en Asia.

President Trump & Chairman Kim sign historic #Singaporesummit joint statement, the start of a new relationship. pic.twitter.com/uxmniY3neo

Sin embargo, al hablar con reporteros en Singapur, tras su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, Trump esencialmente repitió la postura norcoreana de que los ejercicios militares son “provocadores”.

Unos 28.500 militares estadounidenses están apostados en Corea del Sur.

President Trump & Chairman Kim Jong-un depart signing ceremony at the Capella Hotel on Sentosa Island. #History #SingaporeSummit ⁠ pic.twitter.com/Up9LHobA2j

Trump dijo que las maniobras militares son “sumamente costosas”, intimó que Corea del Sur no aporta mucho a ellas y aseveró que serían “inapropiadas” dada la nueva relación entre Estados Unidos y Corea del Norte.

El presidente además señaló que Kim “es muy talentoso” y destacó que su ascenso al poder se produjo cuando era relativamente joven.

"Anyone can make war, but only the most courageous can make peace." — @POTUS Donald J. Trump at the #SingaporeSummit https://t.co/Xk99raaGaP pic.twitter.com/MNYuJGp7GM

— Department of State (@StateDept) June 12, 2018