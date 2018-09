Un serio problema de coordinación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los tribunales está afectando a cientos de inmigrantes en todo el país, revelaron medios locales.

ICE citó a inmigrantes que fueron detenidos en diversos operativos para que asistan a audiencias sobre sus casos de deportación, pero las cortes no tienen conocimiento de dichas convocatorias y las califica como “citatorios falsos”, reportó Dallas Morning News.

En agosto pasado, ICE realizó una redada en una fábrica de remolques en Summer, Texas, que habría dejado al menos un centenar de detenidos. La mayoría de los inmigrantes fueron liberados a la espera de una audiencia administrativa ante un juez.

Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, cuando dos docenas de esos detenidos se presentaron en el tribunal de inmigración de Dallas convocados por ICE, fueron informados que sus nombres no estaban en los registros de los jueces. “Tenemos citas falsas”, les dijo un guardia de seguridad.

En realidad, los citatorios no son falsos, pero el problema es que ICE no coordinó las fechas de comparecencia con los tribunales de inmigración, una situación que se ha repetido en otras ciudades como Los Ángeles, San Diego, Chicago, Atlanta y Miami.

La descoordinación de ICE es tal que algunos inmigrantes han recibido órdenes de comparecencia para fechas inexistentes – como el 31 de septiembre – o en horarios en los que los tribunales se encuentran cerrados (a la medianoche).

“#immigration court is confusing enough on a normal day, but to have an individual … receive a document in which @DHSgov purposely listed a fake date & time is a real different level of confusion & absurdity.” -NIJC's @A_Huebner in @dallasnews: https://t.co/Ncg9r4ez3U @disolis

— National Immigrant Justice Center (@NIJC) September 17, 2018