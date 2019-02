Un total de 16 trabajadores latinoamericanos reconocieron haber sido empleados del club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin papeles ni regulación migratoria alguna, según una investigación publicada por el diario The Washington Post.

Algunos de los antiguos empleados, que viven en el estado de Nueva Jersey, proporcionaron comprobantes de pago que documentan sus servicios prestados en el Club Nacional de Golf de Bedminster (Nueva Jersey), aseguró el Post este viernes.

Los periodistas también entrevistaron a otros exempleados de Trump que han regresado a su pueblo de origen en Costa Rica y que proporcionaron informes detallados de su paso por el club de golf e incluso fotografías dentro de las instalaciones y negocios del magnate inmobiliario neoyorquino.

Uno de los trabajadores empleados, Darío Angulo, aseguró que ese campo de golf “fue construido por ilegales”.

“Muchos de nosotros hemos hecho llegar a Trump a lo que es hoy”, defendió Angulo desde su “robusta” vivienda en la localidad de Santa Teresa de Cajón, en Costa Rica.

From Costa Rica to New Jersey: A pipeline of illegal workers for Trump goes back years https://t.co/82qQLIYUZE

— The Washington Post (@washingtonpost) February 8, 2019