Dos adolescentes que huyen de la violencia y las pandillas en Guatemala podrán solicitar un estatus migratorio especial, ordenó la Corte Suprema de Nebraska en Omaha y Lincoln, las dos ciudades más importantes de ese estado, en dos fallos por separado.

Los jueces Thomas Harmon, en el condado Douglas, y Holly Parsley, en el condado Lancaster, se negaron a decidir si los guatemaltecos calificaban para solicitar el estatus de inmigrante juvenil especial y dictaminaron que tales decisiones deberían ser tomadas por los tribunales de menores en esos condados.

Sin embargo, la jueza Lindsey Miller-Lerman, de la Corte Suprema, no estuvo de acuerdo y citó una ley estatal que entró en vigencia el 19 de julio, que aclara que los jueces de los tribunales de condado pueden emitir dichos fallos, reportó Omaha World Herald.

Uno de los jóvenes, Carlos D., dijo que fue golpeado repetidamente por un padrastro y que huyó de Guatemala luego que los miembros de la MS-13 lo intimidaban, robaban y golpeaban con regularidad para tratar de obligarlo a unirse a la pandilla.

RELEASE | ILC applauds the Nebraska Supreme Court’s twin precedent decisions issued today reaffirming that eligible abused, abandoned, & neglected immigrant youth in Nebraska are entitled to obtain the state court orders needed to pursue SIJ Status. https://t.co/FfizbwEI3P

— Immigrant Legal Center (@immigrantlc1) July 27, 2018