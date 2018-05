El lunes se espera que se reúnan en Albany más de 330 trabajadores del campo y el sector lechero para pedir que se apruebe una ley que daría licencia de conducir estatal a los inmigrantes indocumentados en Nueva York. La posibilidad de este logro que les cambiaría la vida, tiene a los trabajadores agrícolas unidos.

En un video de ABC News se relata cómo un día típico para el trabajador agrícola Luis comienza a las 5:30 de la mañana. Se está preparando para ir a trabajar a una granja lechera donde pasa 12 horas de su día.

“Es difícil pero, estoy agradecido de tener trabajo”, dijo Luis a ABCNews.

Así es como él logra mantener a su esposa Blanca y sus hijos, pero dice que ir al trabajo es un desafío porque no tiene una licencia.

“Creo que es un momento importante para pelear”, dijo Blanca al noticiero.

Luis, su esposa y otras 30 personas de Rochester viajarán a Albany el lunes para luchar por un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia.

No solo lucho por mí, sino por mi esposo, mi familia y todos los que tienen miedo de hablar”, enfatizó Blanca.

Ella dijo que le pagan a la gente para que los lleven de un lugar a otro. Sin embargo, incluso así puede ser un desafío llevar a sus hijos a la escuela. “A veces no podemos y tengo que decirles [a mis hijos] que es porque no puedo manejar”, comentó Blanca a ABCNews.

“Las licencias también son importantes para asegurar que nuestras comunidades estén seguras de que identifiquemos a las personas”, dijo Carly Fox, del Workers Justice Center de Nueva York y Agricultural Alliance a ABC News.

Algunos ven este proyecto de ley como peligroso

“Abre las puertas a que se les otorguen a personas en las que no podemos determinar quiénes son, es una receta para el desastre”, dijo Mark Assisi, Supervisor de Gates Town a ABCNEws.

Assini comentó que ve que esto es una curita para un problema más grande y está pidiendo una reforma migratoria integral: “Si has estado aquí y eres un buen ciudadano y has trabajado, se te debe permitir que te quedes aquí y se te otorgue un estatus no necesariamente como ciudadano”.

Algunos trabajadores de granjas lecheras están llamando a este proyecto de ley una necesidad.

“Si no creen que deberíamos tener una [licencia] bien, entonces no deberían beber un vaso de leche porque posiblemente llegue un trabajador indocumentado”, dijo Víctor Cortez, un trabajador de una granja lechera a ABCNEws.

Assini dijo que si se aprueba el proyecto de ley, es importante considerar si un inmigrante indocumentado que ha cometido un delito también debe recibir una licencia.