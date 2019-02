En momentos en que el presidente Donald Trump va a El Paso, Texas para promover su muro, inmigrantes hispanos de Honduras y de Nepal presentaron una demanda en contra de la decisión del gobierno estadounidense de cesar el programa TPS, que les permitía vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, afirmando que la decisión es discriminatoria.

La demanda, presentada la noche del domingo en un tribunal federal en San Francisco, asevera que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional del poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para esos países fue motivada por racismo.

El litigio, presentado en nombre de seis inmigrantes y dos de sus hijos nacidos en Estados Unidos, alega además que el departamento modificó los parámetros que usaba para evaluar las condiciones en esos países, al determinar si los inmigrantes podían ser enviados de vuelta allá.

“Tenemos evidencias de que la administración Trump repetidamente ha denigrado a inmigrantes no blancos, no europeos, y ha modificado los términos para el otorgamiento del TPS a fin de sacar del país a esos inmigrantes no blancos, no europeos”, dijo Minju Cho, abogado de la agrupación Asian Americans Advancing Justice, en Los Ángeles.

Esa es una de varias agrupaciones que representan a los inmigrantes demandantes, residentes de California, Minnesota, Maryland, Virginia y Connecticut.

Peligran 279,000 niños estadounidenses si el Congreso no legaliza a titulares de TPS de El Salvador, Haití y Honduras.https://t.co/uW4juWdKNm — Univision Noticias (@UniNoticias) February 11, 2019

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a mensajes pidiéndole su reacción.

La demanda fue presentada en momentos en que el Center for American Progress (CAP) publicó un informe en el que advierte lo que podría pasar con miles de familias si el legislativo no regulariza el Estatus de Protección Temporal para Haití, El Salvador y Honduras. Según el reporte, al menos 300,000 personas que han vivido por décadas en EE.UU. se verían forzadas a regresar a sus países e incluso llevarse a sus niños a una nación que nunca han conocido, reportó Univisión.

